Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 8 по 10 января в немецком Оберхофе (сельский городок в районе Шмалкальден-Майнинген в Тюрингии) пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.

Одно из самых увлекательных зимних лыжных соревнований планеты будет включать в себя четыре дисциплины: спринт, гонку преследования, смешанную эстафету и одиночную смешанную эстафету.

Биатлонный стадион в Оберхофе fellowtraveler.ru

Украинские болельщики смогут насладиться гонками благодаря прямым телетрансляциям из Германии. Биатлон покажет "UA: Перший". Кроме того, соревнования запланированы на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".

5-й этап. Оберхоф, Германия

8 января

12:30 7.5 км спринт, женщины: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15:15 10 км спринт, мужчины: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

9 января

13:45 10 км гонка преследования, женщины: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15:45 12.5 км гонка преследования, мужчины: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

10 января

12:30 4x6 смешанная эстафета: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

15:40 одиночная смешанная эстафета: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".

*время указано киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м этапе лучшим достижением сборной Украины стало 6-е место Дмитрия Пидручного. Капитан нашей команды провел великолепную спринтерскую гонку.