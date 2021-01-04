Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
С 8 по 10 января в немецком Оберхофе (сельский городок в районе Шмалкальден-Майнинген в Тюрингии) пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.
Одно из самых увлекательных зимних лыжных соревнований планеты будет включать в себя четыре дисциплины: спринт, гонку преследования, смешанную эстафету и одиночную смешанную эстафету.
Украинские болельщики смогут насладиться гонками благодаря прямым телетрансляциям из Германии. Биатлон покажет "UA: Перший". Кроме того, соревнования запланированы на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".
5-й этап. Оберхоф, Германия
8 января
12:30 7.5 км спринт, женщины: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".
15:15 10 км спринт, мужчины: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".
9 января
13:45 10 км гонка преследования, женщины: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".
15:45 12.5 км гонка преследования, мужчины: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".
10 января
12:30 4x6 смешанная эстафета: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".
15:40 одиночная смешанная эстафета: "UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5".
*время указано киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, в 4-м этапе лучшим достижением сборной Украины стало 6-е место Дмитрия Пидручного. Капитан нашей команды провел великолепную спринтерскую гонку.