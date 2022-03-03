Каждая седьмая ракета, выпущенная оккупантами по Украине, прилетела из Беларуси: в США озвучили цифры

Каждая седьмая ракета, выпущенная по Украине российскими оккупационными войсками, начиная с 24 февраля, прилетела из Беларуси. Всего россияне запустили по украинскому государству 480 ракет.

Такие данные озвучил высокопоставленный представитель Министерства обороны США на брифинге в четверг, 3 марта, сообщает Forbes. По данным Пентагона, из Беларуси было выпущено 70 ракет.

В то же время большинство ракет (230) было выпущено из территории Украины – с мобильных пусковых установок, которые Россия за эту неделю доставила на территорию государства. Еще 160 – прилетели с территории России, а 10 – с кораблей российского флота в Черном море.

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Кроме того, он рассказал, что 90% российских войск сейчас находятся в Украине. Вооруженные Силы Украины дают им мощный отпор, заблокировав значительную часть сил врага на севере страны.

Отметим, что российские оккупанты продолжают нести большие потери в войне, которую глава страны-агрессора России начал против Украины. На восьмой день боевых действий ряды врага поредели примерно на 9000 человек. Детальнее о потерях противника – по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военнослужащие продолжают давать мощный отпор российским оккупантам. Планы врага были разрушены на Донбассе, а на Сиверщине, Слобожанщине и в Киеве Вооруженные силы Украины держат оборону.