Чемпион ОИ из РФ заявил, что в России 20 млн бедных, и предложил сбросить бомбы на США

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов потребовал наказать США за операцию НАТО в бывшей Югославии весной 1999 года. Бывший биатлонист назвал это беспределом и добавил, что ничего не имеет против обычных американцев, отметив их умение делать все для себя.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Sports.ru, вспоминая о своей поездке в Белград. При этом он пожаловался на то, что власти России и режим диктатора Владимира Путина не могут обеспечить благополучие своих граждан, многие из которых не имеют даже элементарных бытовых удобств.

"Я от своих слов не отказываюсь: за такое я бы и на территорию США бомбы сбросил. Это беспредел со стороны государства, хотя, в принципе, лично против американцев я ничего не имею. У меня там и друзья с Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде остались. Чего у американцев не отнять – они умеют все делать для себя. Вот Россия – самая богатая территория земного шара. При этом на сегодня – больше 20 миллионов бедных. Где наши автобаны, пенсии, зарплаты? Замолчали, да? Ну ладно, не будем об этом..." – сказал Тихонов.

Ранее он пригрозил расправой западным странам, "когда все закончится нашей победой". Также он называл Финляндию частью Московской области.

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