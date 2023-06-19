newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Чемпион ОИ из РФ заявил, что в России 20 млн бедных, и предложил сбросить бомбы на США

Александр Чеканов
Биатлон
1 минута
6,4 т.
Чемпион ОИ из РФ заявил, что в России 20 млн бедных, и предложил сбросить бомбы на США

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов потребовал наказать США за операцию НАТО в бывшей Югославии весной 1999 года. Бывший биатлонист назвал это беспределом и добавил, что ничего не имеет против обычных американцев, отметив их умение делать все для себя.

Видео дня

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Sports.ru, вспоминая о своей поездке в Белград. При этом он пожаловался на то, что власти России и режим диктатора Владимира Путина не могут обеспечить благополучие своих граждан, многие из которых не имеют даже элементарных бытовых удобств.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что в России 20 млн бедных, и предложил сбросить бомбы на США
Чемпион ОИ из РФ заявил, что в России 20 млн бедных, и предложил сбросить бомбы на США

"Я от своих слов не отказываюсь: за такое я бы и на территорию США бомбы сбросил. Это беспредел со стороны государства, хотя, в принципе, лично против американцев я ничего не имею. У меня там и друзья с Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде остались. Чего у американцев не отнять – они умеют все делать для себя. Вот Россия – самая богатая территория земного шара. При этом на сегодня – больше 20 миллионов бедных. Где наши автобаны, пенсии, зарплаты? Замолчали, да? Ну ладно, не будем об этом..." – сказал Тихонов.

Чемпион ОИ из РФ заявил, что в России 20 млн бедных, и предложил сбросить бомбы на США
Чемпион ОИ из РФ заявил, что в России 20 млн бедных, и предложил сбросить бомбы на США

Ранее он пригрозил расправой западным странам, "когда все закончится нашей победой". Также он называл Финляндию частью Московской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист московского "Динамо" Игорь Лещук решил похвастаться в аэропорту Нью-Йорка тем, что он житель России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!