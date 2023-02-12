5-кратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выступил в поддержку российских атлетов. 13-кратный чемпион мира считает, что мировое сообщество мы должно рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

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34-летний Фуркад после завершения спортивной карьеры в 2020 году активно занимается спортивной политикой. Он является президентом комиссии спортсменов на Олимпийских играх в Париже в 2024 году и является представителем спортсменов в Международном олимпийском комитете вместе с Астрид Уренхольдт Якобсен.

"Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. И мне немного кажется, что я не защищаю этих спортсменов. Конечно, это россияне и белорусы, но они в тоже время спортсмены. Я думаю, что их также следует защищать на этом основании", – сказал французский экс-биатлонист.

Фуркад подчеркивает, что выступает не как член МОК. Он критически относится к тому факту, что в прошлом организация после допинг-скандала России разрешила ей выступать в нейтральном статусе.

"Я полностью поддерживаю украинский народ. Эта война ужасна. Ни одна часть меня не понимает российское правительство или его действия. На протяжении всей своей карьеры я боролся против России из-за проблем с допингом. Я был одним из немногих, кто занял публичную позицию против Российской Федерации и против российских властей по допинговым вопросам", - отметил Мартен.

Француз уверен, что спортсменам РФ и РБ нельзя отказывать в соревнованиях из-за их паспорта. Он считает, что было бы ужасно не иметь возможности конкурировать из-за того, что президент или родина совершают действия, которые никто не поддерживает.

"Иногда я горжусь тем, что я француз, а иногда стыжусь.Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях Мы невероятно гордимся тем, что можем показать миру, насколько прекрасна Франция. И я не понимаю, как мы можем приветствовать мир без российских и белорусских спортсменов. Для меня это не то, за что мы можем стоять", – сказал Мартен Фуркад в интервью NRK.

Он считает, что для запрета спортсменов из России и Беларуси недостаточно их связи с армией. Сам Фуркад является военноослужащим, но подчеркивает, что никогда не участвовал в соревнованиях в качестве солдата.

"Мы не можем исключать их из-за этого. Это будет несправедливо. Для меня также важно, чтобы россияне видели, что их спортсмены и спортсмены со всего мира могут что-то вместе создавать. Что они означают нечто большее. Ценности, за которые выступает РФ, неправильные, но исключение никогда не было решением. Конечно, они получат от этого прибыль, но есть и другие элементы. Важно разговаривать с российскими спортсменами", - подытожил Фуркад.

В апреле прошлого года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который после начала войны в Украине ушел служить в Нацгвардию, послал на три буквы Мартена Фуркада. Биатлонист сборной Франции вместе со своим братом Симоном отказались осуждать Россию за вторжение в нашу страну.

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