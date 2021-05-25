Брынзак рассказал о российской биатлонистке, тренирующейся со сборной Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опроверг возможный переход российской биатлонистки Дарьи Сидоровой в команду Украины. По словам главы украинского биатлона Дарья не может заниматься с нашей командой.

Брынзак уверяет, что спортсменка просто тренируется на той же базе, где находятся украинские биатлонистки. Сборная занимается своими делами, она – своими.

"Еще никого нет, нет никаких вопросов. Она приехала в Украину, тренируется за свои средства, нет никакого перехода. Об этом не надо даже говорить, потому что это раздувается и ни о чем. Для того, чтобы она могла выступать и получить гражданство, нужно тренироваться, выступить на чемпионате Украины, отобраться в команду, и тогда, возможно, выступать за Украину. Но для этого надо пройти долгий путь, и все еще только в самом начале. Здесь нет вообще никакой темы, чтобы говорить" – цитирует Брынзака "Суспильне.Спорт".

По словам Владимира Михайловича, Дарья будет выступать на открытом чемпионате Украины по летнему биатлону.

"Ее пригласили в Закарпатскую область. Когда она пройдет весь путь и будет выступать на украинских соревнованиях, тогда будет о чем говорить", – сказал Брынзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя россиянка Сидорова была замечена на совместной тренировке с основной женской сборной Украины.

Позже в сети появились ее фотографии в купальнике и без него.