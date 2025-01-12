Норвежские чемпионы развернули флаг Украины и спровоцировали 'инфаркт' в России. Фото и видео с Кубка мира по биатлону

Российская олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова устроила истерику из-за поступка Стурлы Легрейда, Тарьей и Йоханнес Тингнес Бе на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Титулованные норвежцы сфотографировались с украинским флагом.

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Этот жест норвежцы объяснили поддержкой Украины, однако в России снова увидели в этом "русофобию" и попытку "удержать россиян в изоляции".

В субботу, 11 января, норвежские чемпионы заняли весь пьедестал в гонке преследования, а украинец Дмитрий Пидручный, финишировавший шестым, вышел на цветочную церемонию с флагом Украины. Норвежцы решили поддержать нашего соотечественника, взяв желто-синее полотнище на подиум и сделав совместные фото.

Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что подобные акции не противоречат правилам, однако в России увидели в этом повод для возмущения.

Журова обвинила спортсменов в нечестной игре, заявив, что норвежцы якобы пытаются помешать возвращению российских биатлонистов, боясь конкуренции.

"Истинные спортсмены, конечно, так делать не будут. А те, кто считает, что можно более легким способом добиться результата, делают все, чтобы русские подольше не вернулись. Если что, скажут: мы действуем в ключе наших политиков, это про позицию. Можно же смешать позицию и реальные намерения, размыть эту грань. И никто на сто процентов не скажет, что это такое - позиция или нежелание видеть конкурентов из России", – заявила Журова в интервью РИА Новости.

В соцсетях высмеяли такую позицию чиновницы. Российские болельщики в комментариях недоумевает, почему вместо того чтобы сосредоточиться на прекращении полномасштабного вторжения в чужую строну, в Госдуме продолжают оправдывать спортивную изоляцию якобы политическим заговором.

Также Журовой в ответ на слова про "неистиннных спортсменов", напомнили, что Тарьей Бе три раза выигрывал Олимпиады и 11 раз – чемпионаты мира, а Йоханнес Бе является пятикратным ОИ-чемпионом и 20-кратным чемпионом мира.

Как сообщал OBOZ.UA, подобная акция от норвежцев на 4-м этапе КМ состоялась и после спринта. Олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира по биатлону Стурла Легрейд вместе со своим земляком Мартином Улдалем (победитель юношеского чемпионата мира) поддержали Пидручного.

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