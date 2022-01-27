Биатлонисток сборной России сняли с рейса на Олимпиаду

Российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову, а также старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса, который должен был доставить сборную России в Пекин на Олимпийские игры-2022. Причиной такого решение пограничников стали проблемы с документами, сообщает МатчТВ.

Все олимпийцы, которые прилетают на Игры, должны в своем смартфоне установить специальное приложение My 2022, куда заносят паспортные данные, информацию о перелетах, а также данные о своем здоровье, в частности информацию о том, болели ли они коронавирусом.

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Если спортсмен все сделал правильно и он не инфицирован, то его QR-код в приложении будет зеленым.

QR-код Казакевич оказался красным. Остальные члены делегации вообще не смогли показать код. В результате всех недопущенных эвакуировали из аэропорта на базу в Новогорск на специальном транспорте.

РБК со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта РФуточняет, что биатлонистки заново заполнили всю регистрационную информацию и получили подтверждение от оргкомитета Игр, что им разрешен вылет. Ориентировочно новый рейс запланирован в течение следующих суток. ​

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сдал положительный тест на коронавирус по прилету на Олимпийские игры-2022 в Пекин 27 января.

Отметим, что Казакевич 22 января во время 7-го этапа Кубка мира по биатлону нелепо лишила сборную России победы. ​

​ 24-летняя спортсменка прибыла на свой второй огневой рубеж, имея преимущество над конкурентками в одну минуту, но в итоге ушла на три штрафных круга.