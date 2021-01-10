Збірна Росія з біатлону здобула сенсаційну перемогу на Кубку світу

У заключний день 5-го етапу Кубку світу з біатлону, який проходить в німецькому Оберхофі, відбулася змішана естафета.

Перемогу сенсаційно здобула Росія, перервавши свою антирекордну серію без нагород, що становила 43 гонки. "Срібло" у команди Норвегії. На третє місце приїхали німці.

Loginov, Dale and Doll all need one spare round but they remain within 10 seconds of each other. This will be a battle on the next loop ahead of the final exchange. # OBE21 🎇 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/haKzhLTd4n - IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2021

Збірна України, яка була представлена Дар'єю Блашко, Юлією Джим, Артемом Примою і Дмитром Підручним, зайняла 10-й рядок.

Змагання почалося для нашої команди не дуже. Незважаючи на те, що Дар'я Блашко зробила лише один неточний постріл, вона продемонструвала невисоку швидкість і передала естафету Джимi лише 11-й.

Юля також не змогла похвалитися точністю (два промахи) і перед "чоловічим" етапом Україна відставала вже на одну хвилину.

Артем Прима свій виступ провалив. Штрафне коло і чотири постріли в "молоко", відкинули "синьо-жовтих" на 14-й рядок (+2 хвилини). Підручний лише зміг підняти збірну України в топ-10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Дмитру Підручниому тренерський штаб збірної України дозволив пропустити гонку переслідування, щоб набратися сил перед естафетою.

Відзначимо, що Діма два тижні тому виграв другий рік поспіль конкурс стрільців в рамках Різдвяної гонки.