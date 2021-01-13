5-кратный чемпион мира из России финишировал 92-м на КМ по биатлону, заявив, что "ошарашен результатом"

Самый титулованный юниор в истории биатлона, россиянин Игорь Малиновский, который на юношеском чемпионате мира-2018 завоевал 5 золотых медалей, провально выступил на 6-м этапе взрослого Кубка мира.

23-летний спортсмен в спринте в Оберхофе финишировал 92-м из 99 спортсменов, проиграл более 4 минут победителю, и смог струдом подобрать слова во время флеш-интервью.

"Сегодня результат ошарашил, не то слово. В голове крутились другие слова. Я про них буду молчать. Результат очень-очень "скромный" - это мягко говоря. Самочувствие сегодня было абсолютно никакое. Не знаю с чем это связано. Почитаю свой дневник. Скорее всего с последними тренировками – на них грешу", – заявил россиянин в эфире "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, спринтерскую гонку Оберхофа выиграл Йоханнес Тиннес Бе. Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный (7-я строчка).

Отметим, что недавно российская чемпионка по биатлону Наталья Гербулова с восторгом оценила свое выступление в спринте на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе.

25-летняя уроженка Перми финишировала на 87-й строчке (из 104 спортсменов), что восприняла, как успех.