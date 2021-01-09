Занявшее 87-е место российская чемпионка по биатлону: это что-то. Я довольна и рада

Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова с восторгом оценила свое выступление в спринте на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе.

25-летняя уроженка Перми финишировала на 87-й строчке (из 104 спортсменов), что восприняла, как успех.

"Ой, это что-то. Я на самом деле очень довольна и рада, что наконец-то я это попробовала. Надеюсь, что с каждым разом все будет лучше и лучше. По крайней мере я буду стараться, но сегодня было очень тяжело..." – сказала Гербулова в эфире "Матч ТВ".

Девушка призналась, что перед гонкой испытывала волнение, так как до этого ни разу не выступала на Кубке мира. "Ну на сегодня вот так вот я готова", – подытожила спортсменка.

Отметим, что Гербулова является чемпионкой Универсиады-2015 в индивидуальной гонке на 15 км. Участвовала в первых зимних юношеских Олимпийских играх 2012 года, заняв пятое место в спринте и девятое — в гонке преследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, победу в спринте 5-го этапа КМ по биатлону в Германии добыла Тирил Экхофф. Лучшая из украинок финишировала на 10-й строчке.