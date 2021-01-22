"Запорожье" против "Будивельника": анонс матча Суперлиги Париматч 22 января

"Запорожье" – "Будивельник"

Запорожье, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – XSPORT

В единственном поединке пятницы, 22 января, "Запорожье" примет на своей площадке "Будивельник" и попробует взять реванш за выездное поражение в первом круге Суперлиги Париматч со счетом 80:87.

Хозяева начали 2021 год с двух сенсационных побед над главными фаворитами чемпионата "Киев-Баскетом" и "Днепром", а "Будивельник" в последнем матче драматично уступил в столичном дерби. Подопечные Леонида Яйло попробуют выиграть седьмой поединок в сезоне.

Киевляне сумели укрепить состав и закрыть все проблемные позиции в ростере уже по ходу чемпионата, а вот у запорожцев есть потеря. Центровой хозяев Дмитрий Тихонов еще не тренировался с командой после победы над "Днепром".

Отметим, что в рамках очередной игровой недели Суперлиги Париматч "Запорожье" проведет еще один поединок в воскресенье, 24 января, когда примет "Харьковских Соколов".

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