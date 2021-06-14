"Запорожье" – "Прометей": анонс третьего матча финала Суперлиги Париматч
В понедельник, 14 июня, состоится третий матч финала Суперлиги Париматч между "Запорожьем" и "Прометеем". Клуб из Каменского лидирует в серии со счетом 2:0.
"Запорожье" – "Прометей"
Запорожье, ДС "Юность"
Начало матча – 18:00
Трансляция – XSPORT, Obozrevatel
Счет в серии – 0:2
"Прометей", который в нынешнем сезоне впервые в истории вышел в плей-офф Суперлиги Париматч, не оставил шансов "Запорожью" в двух первых матчах финала. В обеих поединках клубу из Каменского удалось закрыть лидеров соперников и продемонстрировать свои сильные стороны: быструю и агрессивную атаку и качественную оборону. Это привело к тому, что в двух противостояниях подопечные Миленко Богичевича набрали на 52 очка больше, чем запорожцы.
Хозяевам необходимо побеждать, чтобы продолжить борьбу в финале чемпионата Украины по баскетболу. В случае третьего триумфа подряд "Прометей" гарантирует себе победу в Суперлиге Париматч.
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