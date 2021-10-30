"Черкаськи Мавпы" проиграли в Харькове в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 30 октября, играются очередные поединки регулярного сезона Суперлиги Windrose. В Харькове местные "Соколы" крупно победили "Черкаськи Мавпы" 79:59. В 14:00 стартовала игра "Днепр" – "Будивельник".

Харьковские Соколы лучше провели первую половину матча, получив преимущество за счет удачной первой четверти, в которой команда Валерия Плеханова получила двузначное преимущество. Мавпы не удержали Майка Дэвиса, который еще до большого перерыва набрал 14 очков. Дювон Максвелл у гостей также набрал 14, но поддержки кроме Конате (8 очков) в нападении не получил.

Мавпы реализовали только 38% двухочковых и ни одного из 4 трехочковых, что не позволило команде Максима Михельсона претендовать на лидерство в большой перерыв.

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Исправить ситуацию после большого перерыва Мавпам не удалось. Харьковчане продолжали демонстрировать качественную игру на обоих концах площадки, балансируя между командной работой и удачной индивидуальной игрой Дэвиса. У жителей города продолжались серьезные проблемы в нападении, исправить которые гостям не удалось и после большого перерыва.

Хозяев контролировали матч на протяжении всей игровой дистанции и завершили домашний поединок при убедительном 20-очковом преимуществе - 79:59.

Харьковские Соколы выиграли седьмой матч подряд и забронировали за собой второе место в турнирной таблице по итогу первого круга. Мавпы с 8 поражениями в 10 матчах остались на последней 12-й позиции

Соколы в следующем матче 5 ноября дома сыграют против Днепра, а Мавпы 4 ноября на выезде сыграют против Будивельника.

30 октября. Харьков, ФСК Локомотив

Харьковские Соколы — Черкаськи Мавпы 79:59 (24:14, 16:15, 20:18, 19:12)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Прометей" с невероятным трудом добыл девятую подряд победу в регулярном чемпионате, лишь на последних минутах сумев сломить сопротивление дерзкого новичка дивизиона "Кривбасса" – 80:72. В свою очередь "Киев-Баскет" добыл свою шестую победу, переиграв дома "Одессу" – 90:65.