Юбилейная победа 'Политехники': результаты Суперлиги Parimatch 17 февраля

Львовская "Политехника-Галичина" одержала победу над БИПОй в стартовом матче франковского баббла регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch.

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Матч проходил при небольшом преимуществе "Политехники-Галичины", которая хоть и всего на 4-6 очков, но была впереди. БИПА вела в конце первой четверти-в начале второй и в концовке третьей четверти. Но в последней четверти львовяне вернули себе преимущество, а за три минуты до конца увеличили его до 10 очков. После этого "Политехника-Галичина" довела игру до победы.

Самым результативным в матче стал Владлен Бережной, набравший 24 очка, добавив к ним 8 подборов.

Для БИПы это четвертое поражение в сезоне, а вот "Политехника-Галичина" выиграла 10-й матч, приблизившись к группе, ведущей борьбу за награды.

Завтра, 18 февраля, БМПА и "Политехника-Галичина" проведут еще одну встречу между собой в Ивано-Франковске.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КВФ

БИПА – "Политехника-Галичина" – 68:76 (21:17, 17:23, 14:14, 16:22)

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