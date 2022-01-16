Вышел дебютный выпуск "Kyiv-Basket Vlog", посвященный победе в Кубке Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" решил порадовать своих поклонников и всех любителей баскетбола качественным видеопродуктом. Киевский баскетбольный клуб показал первый выпуск собственного видеоблога – Kyiv-Basket Vlog.

В первом видео авторы показали полный день сверхважного еврокубкового поединка против представителя немецкой Бундеслиги Крайльсхайма .

Что происходит в раздевалке, как настраиваются игроки и как мотивирует свою команду Айнарс Багатскис – все это создатели контента уместили в небольшой минифильм.

Видео дня

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Напомним, что игра третьего тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА в группе J между "Киев-Баскетом" и Крайльсхаймом" завершился со счетом 73:71.

Таким образом, команда Айнарса Багатскиса пересекла экватор этапа.

Напомним, на этой стадии команды борются за места в четвертьфинале, в который выходят по две лучшие.

В стартовых матчах этапа киевляне победили дома бельгийский "Антверпен" (90:82) и уступили дома итальянской "Реджо Эмилии" (79:80).