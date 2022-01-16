Вышел дебютный выпуск "Kyiv-Basket Vlog", посвященный победе в Кубке Европы ФИБА
Столичный "Киев-Баскет" решил порадовать своих поклонников и всех любителей баскетбола качественным видеопродуктом. Киевский баскетбольный клуб показал первый выпуск собственного видеоблога – Kyiv-Basket Vlog.
В первом видео авторы показали полный день сверхважного еврокубкового поединка против представителя немецкой Бундеслиги Крайльсхайма .
Что происходит в раздевалке, как настраиваются игроки и как мотивирует свою команду Айнарс Багатскис – все это создатели контента уместили в небольшой минифильм.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям окунуться в мир самой быстрой и интересной игры в мире.
Напомним, что игра третьего тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА в группе J между "Киев-Баскетом" и Крайльсхаймом" завершился со счетом 73:71.
Таким образом, команда Айнарса Багатскиса пересекла экватор этапа.
Напомним, на этой стадии команды борются за места в четвертьфинале, в который выходят по две лучшие.
В стартовых матчах этапа киевляне победили дома бельгийский "Антверпен" (90:82) и уступили дома итальянской "Реджо Эмилии" (79:80).