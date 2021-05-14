Второй матч в Киеве, старт серий в Каменском и Запорожье: анонс плей-офф Суперлиги Париматч 14 мая

В пятницу, 14 мая, в трех парах пройдут матчи плей-офф Суперлиги Париматч. "Киев-Баскет" во второй раз сыграет с "Мавпами", а "Прометей", "Химик", "Тернополь" и "Запорожье" проведут свои первые поединки.

"Прометей" – "Химик"

Каменское, СК "Прометей"

Начало матча – 18:00

Трансляция – Obozrevatel

"Прометей", который закончил регулярный сезон на третьем месте, примет на своей площадке шестой сеяный "Химик". В "регулярке" команды обменялись домашними победами и подходят к противостоянию в плей-офф с равным счетом в серии (2:2).

Хозяева паркета впервые в своей истории дошли до этой стадии чемпионата Украины по баскетболу, а "Химик" является опытным бойцом на этом этапе соревнований. По этой причине клуб из Каменского хоть и будет небольшим фаворитом пары, но, скорее всего, нас ожидает интригующая и довольно равная борьба.

"Запорожье" – "Тернополь"

Тернополь, ДС "Юность"

Начало матча – 18:00

Трансляция – YouTube ФБУ

Еще одним интересным противостоянием станет встреча четвертой и пятой команд "регулярки" в четвертьфинале плей-офф. Гости анонсируемого поединка являются дебютантами Суперлиги Париматч, но обладают хорошим ростером, состоящим из крайне опытных украинских баскетболистов и сильных американских легионеров.

В чемпионате "Тернополь" Дмитрия Забирченко трижды побеждал подопечных Валерия Плеханова, но именно успех "запорожцев" в последней личной встрече обеспечил им преимущество домашней площадки в серии.

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы"

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 20:00

Трансляция – Obozrevatel

Счет в серии – 1:0

"Киев-Баскет" выглядел сильнее своих соперников в первом поединке плей-офф и заслуженно выиграл с разницей в 20 очков. Несмотря на наличие неплохих отрезков в исполнении подопечных Максима Михельсона, столичные игроки показали себя более убедительно на дистанции.

"Мавпы" обладают достаточным талантом, опытом и глубиной ростера, чтобы навязать борьбу своим соперникам и попытаться нивелировать домашнее преимущество победителей регулярного сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Будивельник" переиграл "Днепр" в стартовом матче плей-офф между клубами.