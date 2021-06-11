Вторая битва "Прометея" и "Запорожья": анонс матча финальной серии Суперлиги Париматч

В пятницу, 11 июня, в Каменском состоится второй матч финала Суперлиги Париматч между "Прометеем" и "Запорожьем". Хозяева площадки пока что выигрывают в серии до трех побед со счетом 1:0.

"Прометей" – "Запорожье"

Каменское, СК "Прометей"

Начало матча – 18:00

Трансляция – XSPORT, Oboz TV

Счет в серии – 1:0

Первое противостояние между командами закончилось разгромной победой "Прометея", который поймал кураж благодаря рывку во второй-третьей четвертях и не оставил шансов подопечным Валерия Плеханова. Его игроки не были готовы к быстрому и агрессивному баскетболу, который показывал клуб из Каменского.

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Кроме того, лидеры "Запорожья" Майкл Кэффи, Дмитрий Тихонов и Ауримас Маяускас провели не лучшие для себя матчи. Если ключевые исполнители покажут хорошую игру, то гости будут иметь шанс на успех на площадке СК "Прометей".

Второй поединок в паре может стать ключевым в финальной серии, поскольку победа клуба из Каменского вплотную приблизит его к чемпионству.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале "Запорожье" сенсационно оказалось сильнее "Киев-Баскета", а "Прометей" одолел "Днепр".