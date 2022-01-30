Украина добилась исторического успеха в баскетбольной Лиге чемпионов

Украина заняла 16-е место в обновленном рейтинге стран баскетбольной Лиги чемпионов. Сейчас Украина имеет 22 очка: 3 из них заработал "Киев-Баскет" за сезон 2019/20, а остальные 19 – "Прометей".

Каждый сезон по результатам выступлений команд в Лиге чемпионов формируется рейтинг стран и клубов.

Эти рейтинги помогают обеспечить прозрачный и объективный процесс определения участия клубов в каждом сезоне по спортивному принципу. Рейтинг стран используется для определения количества клубов, которые каждая страна имеет право заявить в разных этапах Лиги чемпионов, а рейтинг клубов – для определения посева на разных стадиях турнира.

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Рейтинг стран учитывает результаты клубов за последние три сезона. Набранные очки делятся на количество клубов, которыми участвует в турнире в конкретном сезоне.

Набор очков клубами-участниками баскетбольной Лиги чемпионов выглядит так:

Участие в 1 раунде квалификации – 1 балл

Участие в 2 раунде квалификации – 2 балла

Участие в 3 раунде квалификации – 4 балла

Участие в групповом раунде – 5 баллов

Каждая победа в групповом раунде – 3 балла

Квалификация для плей-ин – 1 балл

Каждая победа в плей-ин – 2 балла

Квалификация к топ-16 (победители групп) – 5 баллов

Каждая победа в раунде топ-16 – 2 балла

Выход в четвертьфинал – 3 балла

Каждая победа в четвертьфинале – 2 балла

Выход в финал четырех – 4 балла

Каждая победа в финале четырех – 2 балла

Бонус за 3 место – 1 балл

Бонус за 2 место – 2 балла

Бонус за победу в ЛЧ – 4 балла

До этого сезона лучшим для Украины были 11 баллов Химика, заработанные в сезоне 2016/17 (5 баллов за участие в групповом раунде и по 2 за каждую из 3 побед). Это позволило Украине занять 18-е место в рейтинге стран-участников турнира.

Киев-Баскет за сезон 2019/20 набрал 2 балла за то, что дошел до второго раунда квалификации, а за участие в первом раунде квалификации в прошлом сезоне Днепр заработал 1 балл.

Прометей в этом сезоне уже заработал 19 баллов, впервые в истории Украины пройдя сначала квалификацию, а на прошлой неделе преодолев раунд плей-ин. Таким образом, Прометей получил 5 баллов за участие в групповом раунде ЛЧ, 9 баллов за 3 победы на групповом раунде, 1 балл за выход в плей-ин и еще 4 балла за две победы над Хапоэлем в плей-ин.

Это позволяет Украине на данный момент находиться на рекордной для страны 16-й строчке рейтинг стран-участников ЛЧ.

Четких критериев определения количества клубов, которые каждая страна имеет право участвовать в различных этапах Лиги чемпионов на сайте ФИБА, нет, но в этом сезоне 15 стран делегировали своих представителей напрямую в групповой этап.

Что касается рейтинга клубов, то благодаря своим выступлениям в этом сезоне Прометей находится на 36-й позиции.

В этом сезоне этого бы рейтинга хватило, чтобы при жеребьевке на первом групповом этапе попасть в третью корзину.

Украинская команда в следующем раунде сыграет в группе с испанской Уникахой, румынским Клуж-Напоком и бельгийским Остенде. Первые две команды выиграли свои группы первого группового этапа, а Остенде прошёл плей-ин.

Первый матч раунда топ-16 украинская команда проведет 1 февраля дома против Клужа.