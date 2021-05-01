Важный выезд "Киев-Баскета": анонс Суперлиги Париматч 1 мая

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 1 мая, состоятся три поединка в Суперлиге Парриматч.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

1 мая

Прометей - Киев-Баскет

Каменское, СК Прометей

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT

Прометей и Киев-Баскет сыграют свой последний матч в текущем регулярном чемпионате. Команда из Каменского пытаться сравнять счет в сезонной серии с киевлянами и, что более важно, сравниться по показателям с Днепром. Для Киев-Баскета все турнирные вопросы уже давно закрыть - столичный клуб гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата. Для обеих команд это будет второй матч в рамках этой недели: Киев-Баскет в своей первой игре на выезде проиграл Запорожью, а Прометей дома одержал важную победу над Строителем.

Запорожье - Тернополь

Запорожье, ДС Юность

Начало матча - 14:00

Трансляция - YouTube ФБУ

Еще один крайне важный матч пройдет в Запорожье, где местный клуб сыграет против Тернополя. Фактически, этот матч может стать битвой за 4 место и преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф, ведь соперники являются соседями по турнирной таблице и имеют идентичные показатели - 24 победы в 38 матчах.

В трех предыдущих поединках, что интересно, побеждали исключительно Тернополя, которые преодолевали соперника, как дома, так и на выезде. Во всех трех матчах Тернополь имел преимущество по передачам, подборам и процентом реализации. Но Запорожье играть дома и проводит один из лучших отрезков сезона, выиграв 7 из последних 8 поединков регулярного чемпионата.

Черкаськи Мавпы - Одесса

Черкассы, ДС Будивельник

Начало матча - 16:00

Трансляция - Obozrevatel

В третьем матче дня Черкаськи Мавпы дома сыграют против Одессы. Команда Максима Михельсона забронировала за собой 8 место в турнирной таблице, одесситы уже давно потеряли шансы на плей-офф, поэтому турнирного контекста в этом матче не будет. Мавпы выиграли два из трех предыдущих матча у команды Олега Юшкина и сегодня постараются закрыть победой сезонную серию.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне южненский "Химик" одержал убедительную победу над "Харьковскими Соколами" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.