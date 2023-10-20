В Суперлиге Favbet сыгран самый результативный матч сезона: кто победил

Столичный "Будивельник" одержал победу над "Политехникой-Галичиной" со счетом 92:81 на старте львовского баббла Суперлиги Favbet.

Хозяева баблу несколько ошеломили "Будивельник" своим стартом – сделали стартовый рывок 9:2, и хотя киевляне ответили и почти догнали соперника – 12:10, но "Политехника-Галичина" сделала еще один рывок, увеличив свое преимущество до 12 очков – 22:10. В этот момент львовяне реализовывали 69% своих бросков, в том числе забив 5 трехочковых.

Киевлян этот удар не сломал – они ответили своими точными дальними, добавили в агрессии, задействовали прессинг и еще до первого перерыва сократили свое отставание до 3 очков, а рывок 17:1 в первой половине второй четверти окончательно отдал инициативу в матче киевлянам.

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"Политехника-Галичина" во второй половине второй 10-минутки выровняла игру, подправила свою реализацию, хотя в защите все еще многое позволяло сопернику, поэтому эту четверть в итоге "Будивельник" выиграл 30:13, получив +14 после половины игры.

После большого перерыва команды заиграли надежнее в защите, поэтому результативность обоих коллективов упала, но при этом "Будивельник" контролировал ситуацию на площадке, держа соперника на расстоянии 15-20 очков, и довел матч до победы. Окончательный счет зафиксировал наиболее результативный матч сезона Суперлиги Favbet – 173 очка на двоих.

У "Будивельника" сразу шесть игроков набрали 10 и более очков, а самым результативным стал Александр Кольченко с 17 пунктами. У "Политехники-Галичины" неплохой матч провели легионеры – Джакор Нельсон стал самым результативным в матче с 22 очками, а Дэвис Квентин Дэшон оформил дабл-дабл с 14 очками и 14 подборами.

Завтра, 21 октября, "Политехника-Галичина" сыграет с "Запорожьем", а "Будивельник" встретится с "Ривне".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ПС "Галичина"

"Политехника-Галичина" – "Будивельник" – 81:92 (28:25, 13:30, 15:18, 25:19)

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