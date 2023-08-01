В России 2-метрового чемпиона Европы избили до потери сознания. Видео

Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России по баскетболу Никита Шабалкин был избит в подмосковной деревне Голиково в микрорайоне "Золотые купола". Из-за полученных травм у 206-см форварда произошла кратковременная потеря сознания.

Видео дня

Как сообщает телеграм-канал Mash, 36-летний Шабалкин в был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Как рассказал сам экс-баскетболист, хулиганы напали на него возле автомойки.

В тоже время в российской прессе фигурирует две версии происшествия. По одной Шабалкин что-то не поделил со своим знакомым - хозяином местной автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном.

По другой версии нападавшими были нанятые им рабочие. Конфликт возник из-за якобы неоплаты работ по благоустройству дома спортсмена. Россиянин был недоволен качеством и сперва устроил скандал по телефону, а затем приехал на объект. Там Шабалкин ударил одного из строителей — у него сотрясение мозга. После бросился на остальных, разбил стеклянный стол и порезал руку.

В сети появилось небольшое видео, на которое избитый Шабалкин вызывает себе по телефону скорую помощь.

Отметим, что это не первый скандальный случай с легендой БК "Химки". В конце марта 2021-го у Шабалкина возник дорожный конфликт в Москве, когда он в состоянии алкогольного опьянения попытался перейти дорогу в неположенном месте. Один из проезжавших таксистов сделал замечание нарушителю. В ответ баскетболист атаковал машину, ударив ее ногой. После этого водитель нажал на газ, протащив дебошира несколько метров на капоте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!