Российский чемпион за хамскую выходку на дороге был сбит таксистом. Видео

У чемпиона Европы 2007 года в составе баскетбольной сборной России Никиты Шабалкина возник дорожный конфликт на Тверской-Ямской улице в Москве, утверждает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, Шабалкин в состоянии алкогольного опъянения попытался перейти дорогу в нескольких метрах от перехода. Один из проезжавших таксистов не сдержался, и сделал замечание нарушителю. В ответ баскетболист атаковал машину, ударив ее ногой.

После этого водитель нажал на газ, посадил дебошира на капот и протащил несколько метров. В дальнейшем шофер доехал до ближайшего поста ДПС и рассказал о случившемся. Шабалкиным занимаются врачи.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб, разбившись в страшном ДТП в центре Москвы.