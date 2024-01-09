В первом матче года Суперлиги Favbet произошла настоящая заруба

"Прикарпатье-Говерла" обыграло БИПУ со счетом 66:61 на старте львовского бабла в первом матче нового года Суперлиги Favbet.

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В начале матча на действиях игроков сказывалась пауза в чемпионате – команды не радовали результативностью, а БИПА вообще за первую четверть реализовала лишь один из 11 двухочковых, но при этом одесситы забили 4 из 5 трехочковых, нивелировав свой проигрыш под щитами, поэтому первая четверть завершилась победой "Прикарпатья-Говерлы" 17:16.

Во второй четверти мы наблюдали карусели – 8 раз менялся лидер, но небольшой рывок говерлян в конце десятиминутки позволил им выиграть первую половину 34:27. Впрочем, неудачная третья четверть в исполнении "Прикарпатья-Говерлы" (подопечные Евгения Мурзина набрали всего 7 очков) выровняла игру – БИПА перед последним перерывом сделала свой мини-рывок, сравняла счет 41:41, обострив интригу на последние десяти.

В итоге интрига держалась до последнего, но решающую минуту матча лучше провели баскетболисты "Прикарпатья-Говерлы", выигравшие матч 66:61.

Лучшим в матче стал Степан Лесик, оформивший дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов, а самым результативным в матче стал Сергей Старцев с 19 очками. В БИПЫ отметим Маркуса Льюиса с 12 очками и 8 подборами и Евгения Ткаченко с 16 очками и 7 подборами.

Это вторая победа "Прикарпатья-Говерлы" над БИПОЙ в этом сезоне – команда Евгения Мурзина одержала 9-ю победу в сезоне, сравнявшись по этому показателю с "Черкаськими Мавпамы" и "Ривне". Больше всего у лидера турнирной таблицы "Днепра" (12 побед).

БИПА дальше в рамках львовского баблу сыграет против "Ривне", а "Прикарпатье-Говерла" завтра, 10 января, встретится с "Политехникой-Галичиной" в западном дерби.

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Львов, ДС "Галичина"

БИПА – "Прикарпатье-Говерла" – 61:66 (15:16, 12:18, 14:7, 20:25)

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