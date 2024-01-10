В матче Суперлиги Favbet установили впечатляющий рекорд сезона

БК "Ривне" одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одержав во Львове одесскую Бипу со счетом 83:41, установив рекордную разницу в гостевых поединках розыгрыша.

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У ривнян было солидное преимущество в течение всего матча, выиграв все четыре четверти. Бипа существенно уступала сопернику, имея проблемы на обоих концах площадки.

Одесситы реализовали только 1 из 24 трехочковых, допустили 17 потерь и проиграли противостояние по очкам в трехсекундной – 26-44. Ровно сыграл широкую ротацию, все 12 выходивших на площадку отличились набранными очками и ни один из игроков не сыграл менее 14 минут.

А самым результативным стал Алексей Соловьев, набравший 19 очков. "Ривне" выиграло свой второй матч во Львове, а БИПА потерпела второе поражение. В четверг, 11 января, "Ривне" сыграет против "Прикарпатья-Говерлы", а БИПА будет противостоять хозяевам площадки "Политехнике-Галичине".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Львов, ДС "Галичина"

БИПА (Одесса) – "Ривне" 41:83 (7:17, 6:25, 12:23, 16:18)

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