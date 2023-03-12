В бою с российскими оккупантами погиб украинский баскетболист

24-летний баскетболист "Кремня" (Высшая лига) Алексей Ханилевич погиб 28 февраля в результате артобстрела вблизи Кременной (Северодонецкий район, Луганская область). У мужчины осталась беременная жена, которая ждет дочь, сообщает telegraf.in.ua

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31 мая 2021 года Алексей был призван на срочную военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Прощание с военным состоялось 9 марта в Горишних Плавнях Кременчугского района.

Алексей Ханилевич в составе команды Полтавской области стал чемпионом Украины в своей возрастной группе.

Первый баскетбольный тренер Роман Мелетич рассказал, что Ханилевич был настоящим бойцом и лидером, он был как второй тренер.

"Заниматься Алексей в секции баскетбола начал в первом классе, его с пятью одноклассниками привела учитель физической культуры 1 школы, где он учился. Помню тот день - все ребята были, как на подбор: небольшого роста, но очень шустрые. С первых тренировок было видно, что это лидер, его выделяла дисциплина, внимательность и решительность, он был капитаном своей команды 1997 года рождения, хотя сам был на год младше (1998 г.р.).

Отличительной особенностью всех детей было то, что он был по годам очень самостоятельным и ответственным и всем был авторитетом, как на площадке, так и вне его. Был как второй тренер. Никогда не жаловался, если получал мелкие травмы в игре, было видно, что он боец, даже когда на чемпионате Украины в Днепропетровске сломал палец.

Терпел, и ничего не говорил. Это уже в больнице мы узнали, что перелом. Но по приезде домой, на следующей тренировке, он с гипсом был в строю и занимался! Хотя приходилось его сдерживать, но было видно, что он не обращал на это внимания. Через дней 10 снял гипс сам и говорит: "Да все уже зажило! Хочу уже нормально тренироваться!"

Президент баскетбольного клуба Кремень Виктор Кобзистый поделился воспоминаниями об Алексее Ханилевиче.

"Как игрок Алексей был очень пластичным, с мягкой рукой и по-спортивному с хитростью. В коллективе вообще был очень положительным. Он вообще положительный человек. Если на Антона Постила, Даниила Хаблакова или Олега Станишевского можно было повысить голос, или выразить эмоции, чтобы заставить их работать, на него не надо, он был максимально настроенным — бойцом.

О том, что Алексей служит в Вооруженных силах, я знал. Мы ему предложили продолжить играть за Кремень. Он тогда заканчивал обучение в техникуме Остроградского и сказал, что он больше нужен армии, чем баскетболу. В баскетбол планировался вернуться после".

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