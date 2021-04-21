Победа "Киев-Баскета" и поражение чемпиона: результаты Суперлиги Париматч 21 апреля

В среду, 21 апреля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные поединки в Суперлиге Париматч.

В Южном лидер первенства "Киев-Баскет" обыграл местный "Химик" (87:77), а действующий чемпион "Днепр" в гостях уступил БК "Запорожье" (62:68). Матчи "Прометей" – "Харьковские Соколы" и "Тернополь" – "Черкаськи Мавпы" еще играются.

Запорожье дома смогло переиграть действующего чемпиона Украины Днепр – 68:62.

В первой половине Днепр делал слишком много ошибок. Действующие чемпионы Украины 15 раз теряли мяч. Запорожье этим пользовался. Подопечные Валерия Плеханова набрали благодаря этому 21 очко. Также хозяева хорошо отработали под щитами, сделав 25 подборов (11 в атаке) против 15 (5 в атаке). Это прибавило в актив Запорожье еще 14 очков второго шанса. В общем, за 20 минут подопечные Плеханова перебрасывали соперника 17 на 10 и как итог отправились на большой перерыв с преимуществом +14.

После отдыха представители Днепра смогли забрать третью четверть в свой актив. При этом они реализовали только три выстрела из игры – два двухочковых и один трехочковый. Еще 6 баллов набралось с линии, ведь Запорожье значительно больше нарушало правила. Но это была не главная проблема подопечных Валерия Плеханова. С 21 выстрела в третьей 10-минутке, в цель попали только три мяча.

В заключительной части Запорожья таким расточительством не занималось и играло надежнее. Стоит отметить Кэффи, который набрал 18 очков и отдал 11 передач оформив дабл-дабл. Также себя проявил Маяускас, который добавил в актив 20 баллов. Уверенная игра лидеров и под щитами позволила Запорожью победить Днепр – 68:62.

Запорожье – Днепр 68:62 (19:15, 19: 9, 9:13, 21:25)

Запорожье: Кэффи 18 очков + 3 подбора + 11 передач, Тихонов 11 очков + 6 подборов + 1 передач, Титов 3 очков 2 подбора, Маяускас 20 очков + 6 подборов, Михеев 4 очков 1 подборов + 3 передач

Днепр: Тимофеенко 11 + 4 подбора, Санон 7 очков + 3 подбора + 5 передач, Шундель 10 очков 1 подборов + 3 передач, Бобров 13 очков + 5 подборов + 3 передач, Закурдаев 3 очков 1 подборов + 3 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) показала лучшие моменты очередной игровой недели Суперлиги Париматч.