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Россию исключили из нового сезона Евролиги

Александр Чеканов
Баскетбол
1 минута
2,0 т.
Россию исключили из нового сезона Евролиги

Правление баскетбольной Евролиги продлило отстранение российских клубов на следующий сезон розыгрыша турнира. Решение было одобрено на собрании акционеров организации во вторник.

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Об этом пишет официальный сайт Евролиги. Отстранение также касается розыгрыша Еврокубка, который проводится под эгидой Евролиги.

Россию исключили из нового сезона Евролиги

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне были исключены из европейских баскетбольных турниров. Московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский "Зенит" не смогли доиграть сезон в Евролиге‑2021/22, краснодарский "Локомотив‑Кубань" – в Еврокубке.

Россию исключили из нового сезона Евролиги

В июне прошлого года было объявлено об исключении агрессоров из турниров Евролиги на сезон‑2022/23. Отметим, что российские клубы продолжают принимать участие в операционной деятельности баскетбольной организации и остаются ее акционерами.

Россию исключили из нового сезона Евролиги

Ранее Международная федерация баскетбола (ФИБА) не допустила сборные России и Беларуси к участию в квалификации к Олимпийским играм 2024 года.

Россию исключили из нового сезона Евролиги

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый шведский баскетболист Юнас Жеребко пожаловался, что оказался безработным на родине после поездки в Россию.

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