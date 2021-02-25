Украинский защитник принес победу в Суперлиге Париматч, попав за 0,7 секунды до конца. Видео

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 25 февраля, состоялся единственный поединок в Суперлиге Паримтч. БК "Одесса" дома победил "Будивельник" – 81:80.

Победный бросок совершил украинский защитник хозяев Юрий Кондраков за 0,7 секунды до финального свистка.

В дебюте встречи более сыгранными оказались гости, которые сразу захватили лидерство. Но после половины первой четверти хозяева перехватили игровую инициативу. Переломными стали дальние попадания Кондракова и Новикова. Еще до конца игрового времени четверти одесситы оторвались вперед на четыре очка.

Во второй 10-минутке номинальные хозяева матча в Южном продолжили увеличивать преимущество. По ходу игры преимущество одесситов достигала 15 очков. В первой половине игроки Олега Юшкина преобладали киевлян почти по всем статистическим показателям. Существенным было преимущество в реализации трехочковых: 7 против 3. У того же Новикова за первую половину было реализовано 4 из 6 дальних бросков.

С началом второй половины киевляне выровняли игру. На мгновение им даже удалось снова выйти в матче вперед. Однако на заключительную четверть команды ушли при трехочковом преимуществе одесситов с перспективой традиционных качелей на заключительную часть поединка.

Ожидания полностью оправдались. Казалось, что победителем этой лотереи стал Будивельник когда Кобец попал из-за дуги почти за три секунды до конца игрового времени. Киевляне уже готовились праздновать победу в два очка, как после возобновления игры Кондраков успел прорваться на ударную позицию и также точно пробил с дальней дистанции. Теперь уже одесситы были впереди на один балл и менее секунды игрового времени до сирены. Киевляне попытались прорваться под кольцо соперника , но точного завершения атаки не получилось. Поэтому третья в сезоне победа одесситов в очном поединке с киевлянами.

Одесситы следующий поединок предстоит сыграть 5 марта на выезде против Харьковских Соколов. Будивельник 27 февраля сыграет снова в Южном, но уже против Химика.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда, где и в каком формате пройдут решающие матчи Кубка Украины по баскетболу.