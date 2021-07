Украинский данкер Вадим Miller Поддубченко выступит на Олимпиаде в Токио

Чемпион мира-2019, а также серебряный и бронзовый призер мировых первенств в данк-контестах украинец Вадим Miller Поддубченко станет участником Олимпийских игр в Токио.

Один из лучших данкеров Украины и мира будет представлять нашу страну на контесте, который пройдет в рамках дебютного олимпийского турнира по баскетболу 3х3. О своем приглашение на Игры в Токио Данкер объявил на своей странице в Facebook:

"Путь длиной более 10 лет ведет меня на Олимпиаду в Токио! Не знаю стоит ли писать о том, насколько большое значение для меня это имеет, ведь это было моей мечтой всей жизни!" – написал Вадим.

В 2019-м Вадим Поддубченко победил в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Амстердаме. ​

Miller has our head spinning after that! 😱😳#3x3WC pic.twitter.com/6gqYxKRapU