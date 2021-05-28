Украинские баскетболистки 3х3 в упорной борьбе проиграли матч квалификации на ОИ-2020

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 продолжила выступления в квалификации на Олимпиаду-2020 в Токио. В третьем матче турнира, который проходит в австрийском Граце, наши соотечественницы проиграли Японии со счетом 17:20.

Украинки в составе Анны Рулёвой, Кристины Филевич, Анны Ольховик и Наталии Цюбик не лучшим образом начали поединок. Они несколько раз промахивались из выгодных позиций, а соперницы, наоборот, показали высокую точность бросков, что позволило им захватить лидерство со счетом 4:0.

По итогу первой четверти игры нашим соотечественницам удалось приблизиться к японкам на расстояние двух очков (6:4), но активный прессинг и высокая скорость передвижения соперниц часто приводила к тому, что украинские баскетболистки теряли мяч.

Несмотря на небольшое превосходство японских спортсменок, украинки не собирались отступать и постоянно удерживали минимальное отставание от соперниц. Точные попадания Ольховик из-за дуги позволяли украинкам оставаться в игре.

Решающим моментом стало то, что наши соотечественницы быстро заработали пять, а потом и семь фолов, в результате чего японки набрали много очков благодаря штрафным броскам.

Япония – Украина 20:17

Поражение привело к тому, что наша сборная опустилась на четвертое место в турнирной таблице группы B. В заключительном матче украинки сыграют с Ираном (28 мая в 14:05).

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте турнира украинки легко разобрались с Таиландом, а затем в напряженной борьбе уступили Австралии.