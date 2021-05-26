Победа и поражение: украинские баскетболистки 3х3 стартовали в квалификации ОИ-2020

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 стартовала в квалификации к Олимпийским играм в Токио. Команда Владимира Холопова сначала была сильнее Таиланда – 21:7, а затем в напряженной борьбе уступила Австралии – 12:15.

"Желто-синие" в составе Анны Рулевой, Кристины Филевич, Анны Ольховик и Наталии Цюбик в австрийском Граце начали игру с австралийками уверенными действиями в обороне. Соперницы ошибались, а наши девушки к началу четвертой минуте повели 7:2.

Представительницы зеленого континента ответили удачной дальней попыткой. К тому же, украинки дважды необязательно нарушили правила. За четыре минуте до конца подопечные Холопова имели преимущество в два пункта.

Концовка выдалась невероятно нервной. За 100 секунд до сирены австралийки вышли вперед на один пункт. В итоге все решили штрафные, которые наши соперницы реализовали за 40 секунд до конца.

Ранее в первой игре дня с Таиландом украинки в начале встречи пропустили дальний бросок соперниц, но быстро вернули равенство в счете на табло.

Более того, украинцы постоянно заставляли соперниц фолить на себе. Подопечные Холопова к четвертой минуте игры добились преимущества в четыре пункта. Особенно здорово себя проявляла Рулева.

Также наши девушки предложили тайкам очень активный прессинг в обороне, вынуждая их совершать быстрые и неточные броски. В середине матча "желто-синие" повели 9:3.

Вторая половина поединка полностью осталась за нашими соотечественницами, которые позволили Таиланду набрать лишь четыре очка.

Украина – Таиланд – 21:7

Украина: Цюбик – 2, Филевич – 8, Рулева – 8, Ольховик – 3

Борьба в нашей группе продолжится 28 мая. В 12:00 украинки сыграют с Японией, а в 14:05 – с Ираном.

Формат квалификации традиционный для международных соревнований по баскетболу 3х3 – в начале групповой этап, затем плей-офф. Из группы в плей-офф выходят по две команды. Команды нашей группы В (Украина, Япония, Австралия, Иран, Таиланд) выходят на представителей группы D (Италия, Тайвань, Швейцария, Испания, Австрия).

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