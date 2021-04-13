Украинку Ягупову во второй раз подряд признали лучшей баскетболисткой Евролиги

Украинскую звезду "Фенербахче" Алину Ягупову во второй раз подряд признали лучшей баскетболисткой Евролиги.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (ФИБА), наша соотечественница одержала победу единогласным решением. Большинство тренеров, болельщиков и представителей СМИ отдали свой голос за нее.

"Фантастическая игра Ягуповой неоднократно попадала в подборку лучших моментов Евролиги и позволила ей набирать в среднем 20,6 очков, 7,6 подборов, 4,4 ассистов и 2,0 перехватов за игру", – написали в ФИБА.

Алина Ягупова во второй раз подряд стала MVP FIBA

Отметим, что украинка уже несколько раз в нынешнем сезоне входила в символическую сборную и становилась лучшей баскетболисткой тура. Она помогла "Фенербахче" обыграть "Галатасарай" и выйти в Финал четырех Евролиги.

Алина Ягупова радуется с одноклубницами FIBA

Алина Ягупова против "Галатасарая" FIBA

Решающие матчи турнира состоятся 16-18 апреля. В полуфинале 16 апреля команда Ягуповой сыграет с российским БК УГМК.

Напомним, что наша соотечественница начинала сезон 2020/21 в турецкой "Чукурове", но в зимнее межсезонье вернулась в "Фенербахче" на правах аренды. Именно в стамбульском клубе она выиграла MVP Евролиги в 2020 году.

Алина Ягупова с индивидуальными наградами FIBA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ягупова прокомментировала получение украинской государственной награды, высказалась о невыходе женской сборной Украины на Евробаскет-2021 и поделилась мнением о своих индивидуальных наградах.