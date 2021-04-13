Українку Ягупову вдруге поспіль визнали найкращою баскетболісткою Євроліги

Українську зірку "Фенербахче" Аліну Ягупову вдруге поспіль визнали найкращою баскетболісткою Євроліги.

Як повідомляється на офіційному сайті Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА), наша співвітчизниця здобула перемогу одностайним рішенням. Більшість тренерів, вболівальників і представників ЗМІ віддали свій голос за неї.

"Фантастична гра Ягупової неодноразово потрапляла в добірку найкращих моментів Євроліги та дозволила їй набирати в середньому 20,6 очок, 7,6 підбирань, 4,4 асистів і 2,0 перехоплень за гру", – написали в ФІБА.

Аліна Ягупова вдруге поспіль стала MVP FIBA

Відзначимо, що українка вже кілька разів у нинішньому сезоні потрапляла до символічної збірної та ставала найкращою баскетболісткою туру. Вона допомогла "Фенербахче" обіграти "Галатасарай" і вийти у Фінал чотирьох Євроліги.

Аліна Ягупова радіє з одноклубницями FIBA

Аліна Ягупова проти "Галатасарая" FIBA

Вирішальні матчі турніру відбудуться 16-18 квітня. У півфіналі 16 квітня команда Ягупової зіграє з російським БК УГМК.

Нагадаємо, що наша співвітчизниця розпочинала сезон 2020/21 у турецькій "Чукурові", але в зимове міжсезоння повернулася в "Фенербахче" на правах оренди. Саме в стамбульському клубі вона виграла MVP Євроліги в 2020 році.

Аліна Ягупова з індивідуальними винагородами FIBA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ягупова прокоментувала отримання української державної відзнаки, висловилася про невихід жіночої збірної України на Євробаскет-2021 і поділилася думкою про свої індивідуальні нагороди.