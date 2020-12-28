Лидер сборной Украины Ягупова сменила клуб в Турции

Лидер сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

Об этом сообщается на официальном сайте стамбульского клуба. Ягупова подписала орендное соглашение до конца нынешнего сезона. При этом по его завершении Алина вернется в "Чукурова".

В составе "Фенербахче" украинка выступала в прошлом сезоне, получив в качестве игрока этого клуба титул MVP Евролиги-2020.

В "Чукурова" Ягупова в нынешнем первенстве в среднем за 35 минут на площадке набирала 27.0 очка, делала 8.2 передачи и 6.0 подбора. Контракт с этим турецким клубом у Алины рассчитан на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, центровой сборной Украины Артем Пустовой помог "Барселоне" обыграть "Реал" в Эль-Класико.