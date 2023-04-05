Украинец Михайлюк выдал очередной яркий матч в НБА. Видео

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк провел еще один удачный матч в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набрав 17 очков в матче его "Шарлотт" против "Торонто".

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Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел в старте и провел 33,5 минуты на площадке, а его команда уступила 100:120.

Михайлюк реализовал семь из 14 бросков с игры (4/6 двухочковых, 3/8 трехочковых), к которым добавил пять подборов, семь передач и один перехват при двух потерях и двух фолах.

После обмена в "Шарлотт" Михайлюк провел за команду 17 матчей (6 в старте), в которых в среднем играет 21,3 минуты, набирая 9,4 очка, делая 2,0 подборов, 2,4 передач и 0,6 перехвата за матч. Реализация трехочковых – 44,6%.

"Шарлотт" занимает 15-ю строчку в Восточной конференции. Следующий матч команда украинца также проведет против "Хьюстона" в ночь на 8 апреля по Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля Святослав Михайлюк провел лучший матч в карьере в НБА, установив рекорд.

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