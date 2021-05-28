Украинец Михайлюк встретился с воспитанниками школы "Черкаських Мавп"

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк приехал в Украину и встретился с воспитанниками школы "Черкаських Мавп". Наш соотечественник недавно завершил третий сезон в НБА, который стал самым успешным в его карьере.

На странице Федерации баскетбола Украины (ФБУ) в Facebook появилось видео с мероприятия, участие в котором принял Святослав. По его словам, у него не так много времени, чтобы показать юным баскетболиста какие-то приемы и движения, поэтому главный акцент был сделан на общении.

"Всегда отлично приезжать сюда, проводить подобные мероприятия, видеть много детей, помогать им. Пытаемся сделать все на максимально высоком уровне. У нас не так много времени – всего один день, пару часов. Поэтому я пытаюсь приехать, всех увидеть, со всеми пообщаться. Я хочу чем-то помочь, что-то показать. Но сегодняшняя встреча – больше ради общения, нежели для того, чтобы показать какие-то приемы", – рассказал Михайлюк.

Напомним, что Святослав Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря ярким выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Святослав подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а потом стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк подвел итоги третьего сезона в НБА, заявив, что стал сильнее по всем аспектам.