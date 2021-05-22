Михайлюк об итогах сезона в НБА: я вырос во всех аспектах игры

Украинский защитник "Оклахомы" Святослав Михайлюк доволен сезоном в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игрок сборной Украины признался, что переход в новую команду не стал для него проблемой.

По словам воспитанника школы "Черкаських Мавп", все в "Оклахома-Сити" сделали его адаптацию в команде легкой. Организация, тренерский штаб, игроки – все они упростили процесс вливания в коллектив.

"Все ради того, чтобы я мог играть и показывать лучший баскетбол, стал частью команды. Считаю, что за три месяц в "Тандер" смог раскрыться, поскольку показал способность делать много разных вещей. Мой основной навык - бросок", – заявил Михайлюк в интервью Youtube-каналу "Оклахомы", перевод которого приводит basket.com.ua.

В то же время Святослав уточняет, что он не просто шутер, который стоит на месте и бросает.

"Я могу создать ситуации для партнёров по команде, принимать правильные решения, жестко играть в защите и закрывать своего соперника по позиции. Считаю, что вырос во всех аспектах игры в этом сезоне, стал более универсальным игроком. Выступление за "Оклахому" очень помогло в этом процессе. Все в нашей команде неэгоистичные, мы играем правильно. Все пытаются принять правильное решение с мячом", – заявил Михайлюк.

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"Принимаю как должное. У меня будет время подумать, но мне нравится быть здесь. Нравится команда, город, организация. Хотя все знают, что НБА – это бизнес. Посмотрим, что случится. Будь что будет. Мне нравятся тренеры, игроки и вся организация "Тандер" в целом. До сих пор я отлично вписывался в эту команду", – поделился Михайлюк.

Напомним, что Святослав Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки"

Благодаря ярким выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Наш соотечественник подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а потом стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая Святослав показал наилучшую командную результативность в матче регулярного сезона НБА против лидера Западной конференции "Юты Джаз" (93:109).