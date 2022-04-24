Украинец Михайлюк впервые в карьере сыграл в плей-офф НБА

Украинский защитник "Торонто" Святослав Михайлюк впервые в своей карьере сыграл в матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 24-летний игрок сборной Украины появился на площадке в четвертой игре серии первого раунда против "Филадельфии" .

Михайлюк выпустили на паркет на последней минуте при счете 107:99. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" успел сыграть 79 секунд, не отметившись никакими статистическими действиями.

Торонто – Филадельфия 110:102 (24:24, 30:25, 26:28, 30:25)

Т: Сиакам (34 + 8 подборов), Трент (24), Ануноби (11), Ванвлит (5), Берч (0) – старт; Янг (13), Буше (9), Барнс (6 + 11 подборов), Ачиува (5), Бэнтон (3), Брукс (0), Флинн (0), Михайлюк (0), Ватанабе (0).

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Ф: Харден (22 + 9 передач), Эмбиид (21 + 8 подборов + 5 потерь), Харрис (15 + 11 подборов), Макси (11 + 6 передач), Грин (6) – старт; Ньянг (9), Рид (8)

Это был 220-й матч в НБА для украинца и первый — в плей-офф. Таким образом, Михайлюк стал шестым в истории украинским баскетболистом, сыгравшим в плей-офф НБА.

До Святослава, это удавалось Виталию Потапенко, Станиславу Медведенко, Алексею Печерову, Кириллу Фесенко и Алексею Лэню.

9 апреля Михайлюк и Лэнь записали видеообращение из-за войны в Украине. В нем игроки Национальной баскетбольной ассоциации призвали помочь беженцам, ставшим жертвами нападения Российской Федерации на нашу страну.

Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение.

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".