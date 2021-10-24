Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел очередной матч регулярного чемпионата НБА. Наш соотечественник появился на паркете со скамейки в матче с "Далласом", однако не смог помочь "Торонто" уйти от домашнего поражения – 95:103.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке почти 19 минут и набрал семь очков. На его счету два реализованных броска из-за дуги, а также одна удачная попытка с линии штрафных. Также Михайлюк совершил шесть подборов и отдал три результативные передачи.

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"Торонто" – "Даллас" 95:103 (25:18, 26:27, 21:29, 23:29)

"Торонто": Ануноби (23), Ванвлит (20), Барнс (17 + 8 подборов), Трент (12), Ачиува (10 + 12 подборов) – старт; Михайлюк (7), Берч (4), Драгич (2), Бэнтон (0), Бонга (0), Буше (0).

"Даллас": Дончич (27 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь), Хардуэй (25), Порзингис (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Пауэлл (11), Финни-Смит (11 + 8 подборов) – старт; Брансон (5), Клебер (5), Буллок (1), Браун (0), Коули-Стайн (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .

Михайлюк начинал карьеру в детской, а затем в юношеской команде "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт