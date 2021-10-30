Украинец Михайлюк помог своему клубу победить в НБА, забив роскошный баззер-битер. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
3 минуты
540
Святослав Михайлюк

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел результативный матч за "Торонто" куда он перебрался нынешним летом из "Оклахомы". Поединок регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Орландо" завершился победой "Рэпторс" (110:109).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 6 минут. За это время Святослав отметился лишь одним бросков, однако это стало настоящим украшением игры. В начале второй четверти украинец с нулевого угла забросил двухочковый. Сделал он вместе с сиреной об окончании времени владения мячом на атаку, забив так называемый баззер-битер.

Кроме того Свят за свое игровое время записал в свой актив один подбор и два перехвата.

Видео дня

"Торонто" - "Орландо": 110-109 (23-20, 31-31, 23-27, 33-31)

Торонто: Барнс (21 + 9 подборов), ВанВлит (19), Трент мл. (19), Ануноби (16), Ачиува (8) - старт; Буше (9), Бирч (6), Бэнтон (10), Михайлюк (2)

Орландо: Энтони (24), Саггс (21), Картер (17 + 12 подборов), Бамба (14 + 18 подборов), Вагнер (10) - старт; Лопес (0), Вагнер (0), Хэмптон (3), Росс (9), Харрис (11)

Несколько дней назад "Торонто" на своей площадке разобралось с "Индианой "Пейсерс" со счетом 118:100. Михайлюк в этой игре набрал семь очков, сделал два перехвата и один подбор.

Святослав Михайлюк в защите

Напомним, что летом в подписании контракта с игроком из Черкасс были заинтересованы несколько команд из НБА, в том числе "Детройт Пистонс", "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

Святослав Михайлюк в "Черкаських Мавпах".

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Святослав Михайлюк в новом сезоне будет выступать за "Торонто".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".

СШАНБАСвятослав Михайлюк