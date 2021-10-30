Украинец Михайлюк помог своему клубу победить в НБА, забив роскошный баззер-битер. Видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел результативный матч за "Торонто" куда он перебрался нынешним летом из "Оклахомы". Поединок регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Орландо" завершился победой "Рэпторс" (110:109).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 6 минут. За это время Святослав отметился лишь одним бросков, однако это стало настоящим украшением игры. В начале второй четверти украинец с нулевого угла забросил двухочковый. Сделал он вместе с сиреной об окончании времени владения мячом на атаку, забив так называемый баззер-битер.

Кроме того Свят за свое игровое время записал в свой актив один подбор и два перехвата.

Видео дня

"Торонто" - "Орландо": 110-109 (23-20, 31-31, 23-27, 33-31)

Торонто: Барнс (21 + 9 подборов), ВанВлит (19), Трент мл. (19), Ануноби (16), Ачиува (8) - старт; Буше (9), Бирч (6), Бэнтон (10), Михайлюк (2)

Орландо: Энтони (24), Саггс (21), Картер (17 + 12 подборов), Бамба (14 + 18 подборов), Вагнер (10) - старт; Лопес (0), Вагнер (0), Хэмптон (3), Росс (9), Харрис (11)

Несколько дней назад "Торонто" на своей площадке разобралось с "Индианой "Пейсерс" со счетом 118:100. Михайлюк в этой игре набрал семь очков, сделал два перехвата и один подбор.

Напомним, что летом в подписании контракта с игроком из Черкасс были заинтересованы несколько команд из НБА, в том числе "Детройт Пистонс", "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".