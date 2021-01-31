Украинец Михайлюк набрал 3 очка в матче НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк набрал три очка в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Голдэн Стейт". Поединок завершился поражением "моторов" со счетом 91:118.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел на паркет в середине третьей четверти и сыграл более 9 минут. За это время украинец забросил один трехочковый с четырех попыток. Также в статистике нашего соотечественника 1 точная передача и 1 потеря.

Голден Стэйт – Детройт 118:91 (29:17, 35:28, 30:23, 24:23)

Голден Стэйт: Карри (28 + 7 передач + 5 потерь), Уиггинс (20), Убре (18), Луни (6), Грин (4 + 6 передач) – старт; Пул (16), Уайзмен (11 + 9 подборов), Уонамейкер (7 + 7 передач), Ли (6), Паскалл (2), Бэйзмор (0), Малдер (0).

Детройт: Грант (18), Райт (7), Пламли (6), Гриффин (5), Эллингтон (0) – старт; Джош Джексон (17), Стюарт (8), Роуз (8), Макгрудер (8), Думбуя (5), Михайлюк (3), Окафор (2), Бей (2), Джексон (2).

Для "Детройта" это стало 15-м поражением. "Пистонс" находятся на предпоследнем месте в Восточной конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах.

В 2013 году Михайлюк впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году нашего соотечественника пригласили в американский университет, и он это предложение принял. Хорошо проявив себя в поединках за "Канзас Джейхокс", Святослав подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта НБА 2018 года.

Через год его обменяли в "Детройт". Сейчас "Пистонс" хотят предложить Михайлюку новое четырехлетнее соглашение.