Украинец Михайлюк набрал 12 очков и сделал яркий данк в предсезонном матче НБА. Видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел результативный матч за "Торонто" во время предсезонной подготовки к сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Наш соотечественник принял участие в поединке "Рэпторс" против "Бостона".

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 22 минуты. За это время Святослав набрал 12 очков, реализовав два из четырех двухочковых, два из пяти трехочковых и два из двух штрафных бросков. Также на его счету четыре подбора и один перехват. В пассив Свят записал себе три потери и один фол.

В одном из эпизодов атакующий защитник сборной Украины перехватил мяч, убежал в быстрый отрыв и исполнил данк двумя руками спиной к кольцу.

Count it!... 😅



Svi gets the reverse dunk to go! pic.twitter.com/kuR4tue8jf