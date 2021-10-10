Украинец Михайлюк набрал 12 очков и сделал яркий данк в предсезонном матче НБА. Видео

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел результативный матч за "Торонто" во время предсезонной подготовки к сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Наш соотечественник принял участие в поединке "Рэпторс" против "Бостона".

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 22 минуты. За это время Святослав набрал 12 очков, реализовав два из четырех двухочковых, два из пяти трехочковых и два из двух штрафных бросков. Также на его счету четыре подбора и один перехват. В пассив Свят записал себе три потери и один фол.

В одном из эпизодов атакующий защитник сборной Украины перехватил мяч, убежал в быстрый отрыв и исполнил данк двумя руками спиной к кольцу.

Видео дня

Count it!... 😅



Svi gets the reverse dunk to go! pic.twitter.com/kuR4tue8jf — NBA (@NBA) October 10, 2021

Отметим, что "Рэпортс" уступили в домашнем поединке – 111:113 Эта встреча стала третьей для Михайлюка в составе "Торонто", куда он перебрался нынешним летом из "Оклахомы".

Несколько дней назад украинец результативно сыграл против "Филадельфии".

В подписании контракта с игроком из Черкасс были заинтересованы несколько команд из НБА, в том числе "Детройт Пистонс", "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".