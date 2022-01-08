Украинец Лэнь провел лучший матч в сезоне НБА, оформив дабл-дабл

Украинский центровой "Сакраменто Кингс" Алексей Лэнь оформил дабл-дабл (двузначные значения по двум статистическим показателям), выдав самый результативный матч сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Его команда в поединке регулярного сезона со счетом 111:121 уступила "Денвер Наггетс" .

Наш соотечественник вступил в игру со скамейки запасных и провел на паркете 28 минут. За это время он забросил 18 очков (7/10 двухочковых, 4/5 штрафных) и сделал 10 подборов. Также в активе украинца 2 атакующие передачи и 2 перехвата при четырех фолах.

Видео дня

Денвер – Сакраменто 121:111 (35:23, 31:31, 30:31, 25:26)

Д: Йокич (33 + 10 подборов + 7 передач), Моррис (13), Грин (13 + 9 подборов), Бартон (10 + 6 передач), Гордон (10) – старт; Грин (18), Хайлэнд (13), Кампаццо (6 + 7 передач), Ннаджи (3), Риверс (2).

С: Фокс (30 + 7 подборов), Халибертон (14 + 6 передач), Бэгли (12), Барнс (9 + 9 подборов), Джонс (2) – старт; Лень (18 + 10 подборов), Митчелл (8), Хилд (7), Харклесс (6), Томпсон (5), Рэмзи (0), Кета (0), Вудард (0).

Отметим, что прошедший игровой день ознаменовался впечатляющим достижением Леброна Джеймса. Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" в победной игре против "Атланты Хоукс" (134:118), стал первым игроком в истории НБА в возрасте более 34 лет, покорившим статистику 30+ очков, 5+ подборов, 5+ передач, 3+ перехвата, 3+ блок-шота за матч.

Напомним, что еще один украинец Святослав Михайлюк не играл, так как отправлен на самоизоляцию из-за коронавирусного протокола по здоровью и безопасности.

Лэнь впервые заявил о себе на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. В 2010-м Алексей перешел в "Днепр", а через год выиграл первенство нашей страны среди дублеров и был признан лучшим игроком сезона на своей позиции.

В 2013 году украинец попал в НБА, подписав контракт с "Финикс Санз" по итогам драфта. Во время торжественной церемонии Лэня выбрали под пятым номером в первом раунде. После пяти сезонов в команде наш соотечественник недолго выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс".

14 августа Лэнь вновь вернулся в Сакрамент, подписав с "королями" долгосрочный контракт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Алекс Лэнь в игре против "Атланты" провел на площадке почти 15 минут и набрал семь очков.