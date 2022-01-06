Лэнь сыграл в НБА принципиальный матч против своей бывшей команды. Видео

Андрей Фоменко
Баскетбол
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Алексей Лэнь

Команда украинского центрового Алексея Лэня, "Сакраменто Кингз", в ночь на четверг, 6 января, в регулярном чемпионате НБА проиграла "Атланте Хоукс" со счетом 102:108. Встреча была принципиальной для 28-летнего уроженца Луганщины, ведь он выступал против своей бывшей команды, где ранее играл в 2018-2020 гг. и из которой его обменяли.

Алекс провел на площадке почти 15 минут и набрал семь очков. Украинец реализовал все три двухочковых броска и один из двух штрафных. Дальняя его попытка цели не достигла. Также он сделал четыре подбора и одну передачу, совершил три потери и получил один фол. Смотрите лучшие моменты поединка в Сакраменто.

В этот же вечер "Торонто" обыграло в гостях "Милуоки" – 117:111. Украинец Святослав Михайлюк пропустил уже второй матч канадской команды, поскольку его отправили на карантин по коронавирусному протоколу.

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Михайлюк забивает сверху.

"Рэпторс" поднялись на седьмое место Восточной конференции, имея 18 побед и 17 поражений. А вот "Сакраменто" держится лишь на 11-й строчке на Западе (16/24).

Как сообщал OBOZREVATEL, Лэнь показал поразительную точность против команды Леброна Джеймса.

Мы также писали, что украинцы Михайлюк и Лэнь с побед начали год в НБА.

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