Лэнь показал поразительную точность против команды Леброна Джеймса, Михайлюк – на карантине

Примечательный матч в ночь на среду, 5 января, сыграл в НБА украинец Алексей Лэнь. Его команда, "Сакраменто Кингз", встречалась в Лос-Анджелесе с "Лейкерс" самого знаменитого баскетболиста планеты – Леброна Джеймса. Гости боролись, но уступили со счетом 114:122.

Наш центровой за 18 минут в игре набрал 9 очков, реализовав все свои броски с игры! В активе Лэня один точный трехочковый и три средних броска. Также Алекс сделал восемь подборов и две передачи, получил два фола и совершил три потери.

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Леброн Джеймс оказался самым результативным в составах обеих команд. За 36 минут лидер "Лейкерс" набрал 31 очко, совершив 12 точных бросков с игры из 26. Смотрите обзор встречи.

А вот "Торонто Рэпторс" добыли победу над "Сан-Антонио Сперз" без Святослава Михайлюка – 129:104. Украинец был отправлен на самоизоляцию из-за коронавирусного протокола по здоровью и безопасности, пишет сайт BasketNews. Канадская команда поднялась на девятое место Восточной конференции, выиграв и победив по 17 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк и Лэнь с побед начали год в НБА.

В то же время стало известно, что Матч звезд Суперлиги пройдет в Киеве.