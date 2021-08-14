Игрок сборной Украины сменил клуб в НБА

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь официально подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто". Условия сделки не разглашаются.

По неофициальной информации договор с командой украинец подписал сроком на два года. За это время 28-летний уроженец Антрацита заработает 7,65 миллиона долларов.

"Мы рады приветствовать Алекса вновь в "Кингз". Он добавит жесткости, конкуренции и опыта. При этом сохраниться наша глубина в передней линии", – прокомментировал трансфер генменеджер "Сакраменто" Монте Макнейр.

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Напомним, что Лэнь уже выступал в составе "Сакраменто" в сезоне-2019/2020. В 2021 году подписал контракт с "Вашингтоном", за который провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру.

Напомним, что Лэнь впервые заявил о себе во время чемпионата Украины среди юношей, на котором он выступал за команду Луганской области.

В 2010-м Алексей стал баскетболистом "Днепра", а спустя год выиграл первенство страны среди дублирующих составов и был признан лучшим игроком на своей позиции.

В 2013 году украинца выбрали "Финикс Санз" под пятым номером первого раунда на драфте НБА. После пяти сезонов в клубе Лэнь недолгое время выступал за "Атланту Хокс" и "Торонто Рэпторс".

В одном из своих матчей Лэнь показал идеальную точность в матче с бывшим клубом в НБА.