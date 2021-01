Украинец Лэнь перешел в новый клуб в НБА

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардз".

О подписании контракта до конца сезона сообщается на официальных страницах команды в Twitter. "Вашингтон" в текущем сезоне находится на 12-м месте в Восточной конференции.

Welcome back to the DMV, @alexlen! 🐢 pic.twitter.com/c79I4g58uc