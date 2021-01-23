Украинец Лэнь перешел в новый клуб в НБА

Центровой сборной Украины Алексей Лэнь перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Вашингтон Уизардз".

О подписании контракта до конца сезона сообщается на официальных страницах команды в Twitter. "Вашингтон" в текущем сезоне находится на 12-м месте в Восточной конференции.

У 27-летнего уроженца Антрацита было несколько предложений, но украинец остановил свой выбор на "Вашингтоне", которому нужна глубина в передней линии. Основной центровой "волшебников" Томас Брайант выбыл до конца сезона.

Ранее в НБА Лэнь выступал за "Финикс", "Атланту" и "Сакраменто", приняв участие за всю карьеру в НБА в 474 матчах. Средние показатели Алекса составили 7,9 очка и 6,2 подбора за игру. Этот сезон Лэнь начинал в "Торонто", успев сыграть в семи поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2006 году Алексей впервые заявил о себе, выступив на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. После соревнований его пригласили в Днепропетровское высшее училище физической культуры.

В 2010 году он перешел в "Днепр", а в 2011-м команда Лэня стала чемпионом Суперлиги среди дублирующих составов, а баскетболиста признали лучшим центровым первенства. Алексей играл за сборные Украины до 16 и 18 лет и был лидером "молодежки" на чемпионате Европы до 18 лет в 2010 году.

Нашего соотечественника выбрали пятым номером в первом раунде драфта 2013 года. Он подписал контракт с "Финикс Санз", цвета которого защищал на протяжении пяти сезонов. После этого украинец недолгое время выступал за "Атланту Хокс" и "Сакраменто Кингз", а в межсезонье перешел в "Торонто".

20 января "Рэпторс", с которым баскетболист подписал годичный минимальный контракт в межсезонье, прекратил с ним сотрудничество