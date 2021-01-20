Украинец Лэнь остался без клуба в НБА

Украинский центровой Алексей Лэнь остался без команды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Канадский клуб "Торонто Рэпторс", с которым 27-летний баскетболист подписал годичный минимальный контракт в межсезонье, прекратил с ним сотрудничество, сообщил в Twitter известный американский журналист Эдриана Войнаровски.

Всего 216-сантиметровый украинец успел сыграть в футболке "Рэпторс" 7 матчей. Средние показатели нашего баскетболиста в сезоне составили 2,3 очка, 1,6 подбора за 10,9 минуты на площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2006 году Алексей впервые заявил о себе, выступив на чемпионате Украины среди юношей в составе Луганской области. После соревнований его пригласили в Днепропетровское высшее училище физической культуры.

В 2010 году он перешел в "Днепр", а в 2011-м команда Лэня стала чемпионом Суперлиги среди дублирующих составов, а баскетболиста признали лучшим центровым первенства. Алексей играл за сборные Украины до 16 и 18 лет и был лидером "молодежки" на чемпионате Европы до 18 лет в 2010 году.

Нашего соотечественника выбрали пятым номером в первом раунде драфта 2013 года. Он подписал контракт с "Финикс Санз", цвета которого защищал на протяжении пяти сезонов. После этого украинец недолгое время выступал за "Атланту Хокс" и "Сакраменто Кингз", а в межсезонье перешел в "Торонто".

1 января Лэнь показал результативную игру и помог "Рэпторс" добыть первую победу в сезоне.