Украина вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3х3 U-18

Сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Марка Чорногрицкого, Ростислава Кабанова, Льва Кошеватского и Владислава Семерича вышла в плей-офф чемпионата мира U-18, который проходит в венгерском Дебрецене. После уверенной победы над командой Казахстана – 12:22, во втором матче группы А, украинцы не оставили никаких шансов сборной Бразилии 22:8.

В этой игре, подопечным Николая Полюляка удавалось все – и эффектные данки, и броски из-за дуги. Еще до середины матча, украинцы вели в счете с разгромным отрывом – 5:14.

Видео дня

Впрочем, даже имея комфортный гандикап, сине-желтые не сбавили обороты, продолжая увеличивать разрыв в счете. Как результат, победа сборной Украины – 8:22.

Добыв две победы в двух матчах, украинцы уверенно возглавляют квартет А. Команда Николая Полюляка уже гарантировала себе путевку в плей-офф.

В заключительной игре группового этапа, которая состоится в четверг, 26 августа, сине-желтые сыграют с аутсайдером нашей группы – Индонезией.

Украина – Бразилия 22:8

Казахстан - Украина 12:22

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Женская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 выиграла 6-й этап баскетбольной Лиги наций, который прошел в Бухаресте.