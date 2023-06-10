Украина уверенно стартовала в отборе на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Сборные Украины по баскетболу 3х3 великолепно стартовали в квалификации чемпионата Европы. И мужская и женские команды добыли по две победы в первый игровой день.

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В Констанце (Румыния) команда Владимира Холопова сперва победила Германию, выиграв матч со счетом 16:12, а затем уверенно одолела сборную Италии (18:10). Владимир Конев, Максим Закурдаев, Максим Никитин и Олег Бондаренко выиграли группу В и вышли в плей-офф, где сыграют против второй команды группы D.

С итальянцами наша команда контролировала ход игры на протяжении всей дистанции и удержала лидерство до конца игры. Самым результативным игроком матча стал форвард Владимир Конев, набравший 7 очков.

В поединке с немцами, соперники вышли вперед на старте игры, но ближе к экватору матча инициативу перехватила украинская сборная. Качественная защита, удачно использованное преимущество в габаритах и контроль ритма игры позволили подопечным Владимира Холопова удержать лидерство до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стал наш бигмен Максим Никитин, в активе которого 7 очков.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 в составе Анжелики Ляшко, Кристины Филевич, Оксаны Молловой и Мириам Уро-Ниле после победы над Сербией 10:5, разгромили Данию – 16:4.

Следующую игру женская сборная Украины проведет уже завтра, 11 июня – в 10.45 девушки сыграют против фаворита группы сборной Испании.

В женской сетке в финальную часть выходят победительницы групп А и В, в которых сыграют по пять команд. Третью путевку на чемпионат Европы разыграют команды, которые займут вторые места в группах.

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